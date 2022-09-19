Москва, , 14:09 — REGNUM Рэпер Джиган (Денис Устименко) обратился в полицию после того, как его дом обокрали. Об этом 19 сентября сообщает телеграм-канал SHOT.

Джиган Цитата из видеоинтервью

Музыкант рассказал, что в ночь на субботу 17 сентября в его коттедж проникли неизвестные и украли двое часов марки Rolex. Общая стоимость аксессуаров составляет 6 млн рублей.

Добавим, что полиция уже начала расследование. Возбуждено дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Ранее блогер Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, рассказала о покупке квартиры в Дубае (ОАЭ). Стоимость недвижимости площадью 121 квадратный метр составила 36 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: У Григория Лепса родился внук

Читайте развитие сюжета: Певец SHAMAN открывает собственный продюсерский центр