Москва, 19 сентября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Рэпер Джиган (Денис Устименко) обратился в полицию после того, как его дом обокрали. Об этом 19 сентября сообщает телеграм-канал SHOT.

Цитата из видеоинтервью Джиган

Музыкант рассказал, что в ночь на субботу 17 сентября в его коттедж проникли неизвестные и украли двое часов марки Rolex. Общая стоимость аксессуаров составляет 6 млн рублей.

Добавим, что полиция уже начала расследование. Возбуждено дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Ранее блогер Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, рассказала о покупке квартиры в Дубае (ОАЭ). Стоимость недвижимости площадью 121 квадратный метр составила 36 млн рублей.