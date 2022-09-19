Гатчина, Ленинградская область, 19 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Двое сотрудников ГИБДД на служебном автомобиле полиции попали в тяжелое ДТП на 63 километре автодороги «Санкт-Петербург — Псков» в районе Гатчины утром 19 сентября. Один полицейский погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 11:40 мск грузовой автомобиль Scania под управлением мужчины, 1966 года рождения, по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем ГИБДД Гатчинского района.

«Двое сотрудников в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинское учреждение, где впоследствии один из них, 1997 года рождения, от полученных травм скончался. Второй сотрудник находится в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля «Скания» не пострадал», — уточнили в Главке МВД.

По факту ДТП начата проверка, устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.