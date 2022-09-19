Кишинёв, 19 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Руководство Молдавии должно не допустить того, чтобы страну втянули в вооружённый конфликт между Россией и киевским режимом. Об этом 19 сентября заявил в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия

«Власти Молдавии должны сейчас не вооружаться и проводить учения, а думать о том, как путём переговоров не дать вовлечь нас в эти разборки», — сказал Додон.

Он выступил за то, чтобы пока не проводить даже запланированные военные учения. Политик отметил, что вооружение у молдавской армии устаревшее, а тратить большие средства на приобретение нового оружия у НАТО, что собираются делать власти Молдавии, Додон считает нецелесообразным, учитывая тяжёлое экономическое положение в стране.

«Действия руководства Молдовы не поддаются логике. Люди, которые думают о будущем страны, народа, своих близких, так не поступают. Так делают только те, кому всё равно, что здесь будет происходить, которые уже подготовили себе запасные аэродромы в других государствах, кому кураторы уже пообещали в случае чего должности в МВФ, Всемирном банке и других структурах», — заявил бывший президент.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно выражала сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. Она также заявляла, что страна нуждается в укреплении армии. 29 июля президент заявила, что молдавское руководство готовится обратиться за помощью к Румынии в ожидании «атаки» РФ.