Горловка, ДНР, 19 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был подвергнут бандеровцами обстрелу из миномётов. Об этом 19 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел из миномета

Уточняется, что миномётный обстрел Горловки был произведён киевскими нацистами в 13:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибли мирные жители, покупавшие товары в магазине.