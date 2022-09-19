Херсон, 19 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, российская система ПВО поразила четыре цели в воздухе, сообщает 19 сентября администрация города.

Артиллерия ВСУ

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвёртая… Работает ПВО: четыре воздушных взрыва», — говорится в телеграм-канале администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибли мирные жители, покупавшие товары в магазине.

Читайте также: При обстреле ВСУ погибли покупатели магазина в Донецке