Канский район, Красноярский край, 19 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Канском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате огнестрельного ранения. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в Главном следственном управлении СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением обнаружили в лесном массиве около села Рудяное Канского района.

По версии следствия, днём 18 сентября 12-летний подросток гостил у дедушки и бабушки в Рудяном. Он самовольно взял ключи от сейфа, где хранилось принадлежащее его дедушке ружьё с патронами.

После этого подросток пришёл в лес с 14-летним приятелем. В результате неосторожного обращения с ружьем он выстрелил мальчику в лицо. Ранение оказалось смертельным, подросток умер на месте.

Школьник сообщил о случившемся своему младшему брату и другим приятелям. Они рассказали о произошедшем взрослым. Испугавшись ответственности, подросток и его младший брат спрятали тело в лесу, укрыв его ветками.

Обстоятельств произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Напомним, за семь месяцев 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 26 771 преступление. По информации краевого ГУ МВД, это на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: В Красноярском крае 10-летний мальчик застрелил друга из отцовского ружья