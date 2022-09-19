Бухарест, , 14:04 — REGNUM Прокуратура Румынии предъявила обвинение в получении взятки известному в стране врачу, руководителю отделения хирургии Центрального военного госпиталя Бухареста Алексадру-Флорину Сэвулеску. Об этом 19 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По некоторым данным, Сэвулеску был заподозрен в том, что некоторые высокопоставленные пациенты якобы лично расплачивались с ним валютой и драгоценностями за проведенные операции. Общая сумма предполагаемых полученных средств не разглашается.

Доктор задержан. Другой информации нет. Если вина врача будет доказана в суде, ему грозит до семи лет тюремного заключения.

В профессиональных кругах Сэвулеску считается одним из самых талантливых румынских специалистов в своей области. Его научные работы изучаются в десятках медицинских вузов Европы.