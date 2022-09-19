Москва, 19 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Союз конькобежцев России переименован в Федерацию конькобежцев России. Такое решение принято 19 сентября на внеочередном конгрессе организации.

M. Smelter Конькобежец

Смена названия связана с приведением его в соответствии с требованиями Министерства юстиции РФ.

Напомним, Союз конькобежцев России был образован в 1990 году. Он стал правопреемником Федерации конькобежного спорта СССР и Всероссийского конькобежного союза.