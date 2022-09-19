Оренбург, 19 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Оренбургский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело о продаже сухпайков военнослужащим по просьбе начальника. Об этом сообщили 19 сентября в пресс-службе судебной инстанции.

ОНФ Сухой паёк в одном из барнаульских супермаркетов

Установлено, что военный получил предложение от начальника о хищении индивидуальных рационов питания с военного продовольственного склада. В апреле он на основании накладных получил 1230 комплектов, предназначенных для выдачи военнослужащим. Однако 408 сухпайков не дошли до законных адресатов, а были проданы неустановленному лицу. Деньги фигурант уголовного дела и его начальник потратили по своему усмотрению.

Ущерб Минобороны России составил 263 996 рублей 40 копеек. Он уже возмещен. Суд назначил наказание фигуранту в виде штрафа в размер 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.