Мурманск, 19 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Мурманской области учредили стипендию для активной молодежи. Об этом сообщает правительство региона.

Цитата из м/ф «Мой сосед Тоторо». реж Хаяо Миядзаки. 1988. Япония Радость

«15 тысяч рублей в месяц в течение года за достижение результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной, общественно полезной деятельности будут получать 100 молодых ребят возрастом от 14 до 35 лет. Претендовать на стипендию могут не только школьники и студенты, но и работающая молодёжь», — отметил глава региона Андрей Чибис .

Как сообщало ИА REGNUM, на обновление мурманских учреждений культуры потратили миллиард рублей.