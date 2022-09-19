Барнаул, , 19:23 — REGNUM В Алтайском крае, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 12 километров трассы Алтай-Кузбасс, сообщает Алтайавтодор.

На трассе Алтай-Кузбасс дорожники отремонтировали 12 км Алтайавтодор

Работы проводились в Залесовском и Тальменском районах.

В Залесовском обновили участок протяженностью девять километров. В Тальменском районе отремонтировали три километра, объект является переходящим, в следующем дорожно-строительном сезоне ремонт будет продолжен еще на девяти километрах. Помимо этого, специалисты обновили двухуровневую развязку, которая является выходом на федеральную дорогу «Чуйский тракт».

На трех участках были выполнены мероприятия по срезке изношенного дорожного полотна, устройству нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин щебнем, замене барьерного ограждения, также установили дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесли горизонтальную разметку.

«Это трасса входит в опорную сеть региона, по ней осуществляется автобусное сообщение, также высокая интенсивность движения за счет того, что она соединяет Алтайский край и Кемеровскую область, поэтому ремонт данного направления очень важен для нас. На протяжении шести лет мы ремонтируем дорогу, за эти годы привели в нормативное состояние более 50%», останавливаться не планируем, ремонт будет продолжен и дальше», — рассказал начальник отдела ремонта и содержания дорог КГКУ «Алтайавтодор» Арман Жумабаев.

Всего за два года, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят 20 километров дороги Алтай-Кузбасс.

Всего в Алтайском крае за 2022 год будет отремонтировано более 180 объектов, на сегодняшний день дорожные работы ведутся на 103 участках дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», к 2030 году в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60%.