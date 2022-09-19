Чебоксары, 19 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Чувашии нынешнее потепление сменится грозами, при этом не исключается град. Затем температура упадёт до +11…+13 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Улитка после дождя

По его словам, причиной потепления стал южный циклон с Балканского полуострова, который также принёс дожди. 19 сентября республика оказалась в тёплом секторе ложбины, в результате впервые с сентября температура преодолела 20-градусную отметку.

Синоптик-любитель отмечает, что вечером 19 сентября вернутся дожди с грозами, ожидаются шквалистые усиления ветра. Возможно, выпадет град.

20 сентября сохранится +20 градусов, но из-за сильного ветра ощущаемая погода составит +8…+13 градусов. 21 сентября станет теплее из-за ослабления ветра, 22 сентября прогнозируется облачная погода, временами будут идти дожди.

По расчётам, 23 сентября температура в Чебоксарах упадёт до +11…+13 градусов. По предварительным прогнозам, в конце сентября — начале октября Чувашия окажется на западной периферии казахстанского антициклона, и воздух прогреется до +15…+20 градусов.