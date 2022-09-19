Брюссель, , 14:14 — REGNUM Чрезвычайные полномочия может получить Еврокомиссия для регулирования логистических цепочек и производства важных продуктов. Об этом сообщает 19 сентября Reuters со ссылкой на проект документа.

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Согласно предлагаемым к рассмотрению правилам, Еврокомиссия сможет требовать, чтобы страны ЕС в условиях кризиса в кратчайшие сроки увеличивали поставки приоритетных товаров. Предполагается, что они смогут добиться этого за счёт расширения или перепрофилирования существующих мощностей, а также создания новых.

Если предприятия предоставят недостоверную информацию о производстве, их оштрафуют на сумму до €300 тыс. Предусмотрены и штрафы за невыполнение требования о приоритетных продуктах, они составят 1,5% от среднедневного оборота.

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