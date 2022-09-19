Баткен, Киргизия, 19 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Киргизии более 600 гражданских объектов пострадали в результате вторжения таджикских военных на территорию Баткенской области. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Министерства чрезвычайных ситуаций Бактыбек Чамашев.

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По его словам, в результате обстрелов, поджогов и захвата зданий разрушены или повреждены 282 жилых домов, три стратегических и девять социальных объектов, а также более 300 сельхозобъектов.

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Среди них восемь школ и один детский сад, а также железобетонный мост через реку Ак-Суу, взорванный таджикскими военнослужащими.

Также стало известно о том, что 4 320 домов в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии до сих пор остаются без электроснабжения из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи, повреждённых в ходе вооружённого конфликта.

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