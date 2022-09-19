Ереван, , 13:57 — REGNUM Трое мирных жителей из семи, пострадавших в ходе боёв на армяно-азербайджанской границе, на утро 19 сентября остаются в медицинских учреждениях. Об этом агентству «Арменпресс» сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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По данным ведомства, один из пострадавших находится в крайне тяжёлом нестабильном состоянии, врачи продолжают борьбу за его жизнь. Ещё два человека тоже были тяжело ранены, но их состояние улучшилось, пациентов перевели из реанимации в обычные отделения.

Кроме того, трое раненых получают медицинскую помощь амбулаторно.

Напомним, накануне глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян сообщил, что в ходе боёв на границе в ВС Азербайджана погибли как минимум, два мирных жителя.

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