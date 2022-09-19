Москва, , 13:57 — REGNUM Депутат Госдумы Олег Леонов («Новые люди») предложил дополнить законопроект об эксперименте по дистанционной продаже рецептурных лекарств нормой о доставке лекарств, которые льготники получают бесплатно.

Лекарства Александр Погожев, ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект был принят в первом чтении и предусматривает проведение в Москве, Белгородской и Московской областях эксперимента по розничной торговле лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом.

«Как и обещал, направил в комитет по здравоохранению поправки в законопроект о дистанционной торговле лекарственными препаратами. Суть поправок — включить бесплатно предоставляемые лекарства в этот законопроект, ведь труднее всего ходить за лекарствами тяжело больным и пожилым людям», — отметил Леонов в своем телеграм-канале.

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