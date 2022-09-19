Москва,
19 сентября 2022, 13:55 — REGNUM Половина человечества точно стоит на стороне России. И даже больше. Но выражена эта поддержка не так определённо, как хотелось бы. Так прокомментировал сегодня, 19 сентября, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин заявление польского журналиста Енджея Белецкого.
Как сообщалось, о масштабной изоляции Москвы не может идти и речи, учитывая тот факт, что «половина человечества стоит на стороне России», заявил польский журналист Енджей Белецкий.
«Тут, думаю, умные люди всё понимают: есть общественные настроения, и есть позиция элит, которые долгие годы, с середины 1980-х, не получали того внимания нашей страны, которое заслуживали. И наоборот, мощно обрабатывались американцами, англичанами, французами.
Возвращать утраченное всегда сложно, но эта работа идёт, и идёт активно. Россия занимается этим и на международных форумах, прежде всего в ООН, и на уровне двусторонних отношений.
В этой связи разговоры о возможности и даже целесообразности выхода нашей страны из ООН — мол, американцы эту организацию полностью под себя подмяли — считаю, как минимум, недальновидными.
Да, продвигать сегодня наши интересы, понимание наших действий, нашей политической философии непросто, но другого пути, кроме последовательной политической, культурной и информационной работы нет.
Что же касается встреч в Самарканде на саммите ШОС, то да, президент России был там на первых ролях.
Из ведущей тройки – Китай, Индия, Россия – только у Владимира Путина состоялись встречи с обоими коллегами; встреча Си Цзиньпина и Нарендры Моди не состоялось, хотя она и готовилась, и это китайскому руководителю в минус.
Об особенном успехе в ШОС на иранском направлении я и не говорю», — высказал своё мнение Михаил Демурин.
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