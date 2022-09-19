Москва, 19 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Половина человечества точно стоит на стороне России. И даже больше. Но выражена эта поддержка не так определённо, как хотелось бы. Так прокомментировал сегодня, 19 сентября, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин заявление польского журналиста Енджея Белецкого.

President.az ШОС 2022

Как сообщалось, о масштабной изоляции Москвы не может идти и речи, учитывая тот факт, что «половина человечества стоит на стороне России», заявил польский журналист Енджей Белецкий.

«Тут, думаю, умные люди всё понимают: есть общественные настроения, и есть позиция элит, которые долгие годы, с середины 1980-х, не получали того внимания нашей страны, которое заслуживали. И наоборот, мощно обрабатывались американцами, англичанами, французами.

Возвращать утраченное всегда сложно, но эта работа идёт, и идёт активно. Россия занимается этим и на международных форумах, прежде всего в ООН, и на уровне двусторонних отношений.

В этой связи разговоры о возможности и даже целесообразности выхода нашей страны из ООН — мол, американцы эту организацию полностью под себя подмяли — считаю, как минимум, недальновидными.

Да, продвигать сегодня наши интересы, понимание наших действий, нашей политической философии непросто, но другого пути, кроме последовательной политической, культурной и информационной работы нет.

Что же касается встреч в Самарканде на саммите ШОС, то да, президент России был там на первых ролях.

Из ведущей тройки – Китай, Индия, Россия – только у Владимира Путина состоялись встречи с обоими коллегами; встреча Си Цзиньпина и Нарендры Моди не состоялось, хотя она и готовилась, и это китайскому руководителю в минус.

Об особенном успехе в ШОС на иранском направлении я и не говорю», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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