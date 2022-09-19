Йошкар-Ола, 19 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В отношении 44-летней жительницы Йошкар-Олы вынесен приговор по уголовному делу о 22 эпизодах по статье о мошенничестве в крупном и особо крупном размере и двух эпизодах незаконного образования юридического лица. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Марий Эл.

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Установлено, что женщина вместе с неустановленным сообщником разработала мошенническую схему по приобретению автомобилей в лизинг. От имени фиктивных фирм она заключила договоры на приобретение в лизинг 11 дорогих иномарок, которые транспортировала за пределы РФ. При этом выплачивать стоимость машин она не собиралась.

Для неправомерного движения денежных средств по расчетным счетам организаций, оформленных на подставных лиц, она приобрела и хранила электронные носители информации.

Также в период с 2016 по 2018 год подсудимая обманным путем оформляла потребительские кредиты на иных лиц, а средствами распоряжалась по собственному усмотрению.

В результате указанных преступлений ущерб банкам, лизинговым компаниям и гражданам превысил 40 млн рублей.

С 2019 года женщина находилась в международном розыске, в 2021 году она была задержана на территории Тульской области и заключена под стражу.

В ходе следствия был наложен обеспечительный арест на имущество подсудимой на сумму 1,4 млн рублей.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии было выявлено хищение бюджетных денежных средств при предоставлении субсидий на развитие своего дела. Под следствие попал 31-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства, присвоивший более 6,7 млн рублей.

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