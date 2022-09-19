Вильнюс, 19 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Дислоцированный в Литве сводный батальон Североатлантического альянса передового базирования проведет учения Rising Stallion, сообщило 19 сентября командование армии республики.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM НАТО

«Целью учений сводного батальона является подготовка к предстоящим крупнейшим в Литве ежегодным международным военным маневрам Gelezinis vilkas», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в район проведения учений сводный батальон будет выдвигаться по гражданским магистралям, в колонне будет более 240 единиц военной техники.