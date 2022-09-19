Самара, 19 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Мероприятие «Неделя безопасности дорожного движения» с 19 по 23 сентября стартовало в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подземный переход

Сообщается, что в образовательных учреждениях пройдут собрания, посвященные вопросам безопасного поведения на дорогах. Педагоги привлекут родителей к дежурствам около школ для проверки наличия световозвращающих элементов и проведения разъяснительных бесед по соблюдению правил дорожного движения.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД области проведут профилактическую работу с водителями и пешеходами.

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