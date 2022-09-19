Пенза, , 13:55 — REGNUM Разобраться с продажей четырех аптечных помещений в городе Пензе поручил губернатор региона Олег Мельниченко. Вопрос об этом поднимался 19 сентября в правительстве Пензенской области.

Здание правительства Пензенской области Pnzreg.ru

«Выяснить, кто допустил в Пензе продажу четырех помещений, где находились городские аптеки. Эта сделка совершена без согласования с руководством города», — говорится в телеграм-канале главы Пензенской области.

Мельниченко попросил подключиться к решению проблемы прокуратуру, а руководителя организации привлечь к ответственности. Глава региона заявил, что лично будет контролировать ситуацию.

Ранее ИА REGNUM передавало, одна из причин того, что в России снижается количество аптек — это растущая популярность онлайн-сервисов по доставке аптечной продукции, заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

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