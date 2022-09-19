Красногорск, 19 сентября 2022, 13:53 — REGNUM Около 50% многоквартирных домов Подмосковья уже отапливаются. Об этом 19 сентября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
При этом тепло начало поступать в большинство социальных учреждений Подмосковья.
«93% социальных учреждений подключено к отоплению и около 50% многоквартирных домов», — сказал Воробьев.
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