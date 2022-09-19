Красногорск, 19 сентября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Около 50% многоквартирных домов Подмосковья уже отапливаются. Об этом 19 сентября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Vestiprim.ru Индивидуальное отопление

При этом тепло начало поступать в большинство социальных учреждений Подмосковья.

«93% социальных учреждений подключено к отоплению и около 50% многоквартирных домов», — сказал Воробьев.