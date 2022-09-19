Рассказово, Тамбовская область, , 13:57 — REGNUM Два человека, в том числе ребёнок, погибли 19 сентября при пожаре в частном доме в городе Рассказово Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

На пожаре https://68.mchs.gov.ru

Частный дом на улице Обводной загорелся около 10:30. Спасателям потребовался час, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара полностью выгорел дом на площади 40 кв. м.

Во время разбора завалов обнаружены тела женщины 1981 года рождения и ребёнка 2019 года рождения.

Причина пожара устанавливается.