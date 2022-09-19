Париж, , 13:50 — REGNUM В случае, если грядущая зима окажется очень холодной, во Франции могут происходить точечные отключения электроэнергии. Об этом 19 сентября заявила президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон в эфире телеканала France Info.

Без света © ИА REGNUM

«В случае с электричеством, когда мы используем все возможные меры по сокращению (потребления), мы можем столкнуться с самыми тяжёлыми случаями… то есть точечными отключениями на несколько часов в относительно небольшом масштабе — в коммуне или квартале», — сказала она.

При этом Варгон отметила, что считает такого рода меры «немного исключительными», однако добавила, что они не являются невозможными, однако такие отключения могут происходить только в некоторых случаях.

Также глава CRE уточнила, что при дефиците электричества всем предприятиям и домохозяйствам вначале придут уведомления о необходимости снизить потребление газа и электроэнергии, и в случае, если это не поможет при нехватке последних, возможны отключения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что покупатели российского природного газа в Германии впервые со 2 сентября возобновили подачу заявок на поставки по газопроводу «Северный поток — 1».