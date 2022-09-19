Париж, , 13:50 — REGNUM Согласно постановлению, опубликованному в официальном журнале, правительство Франции объявило об общественном интересе к проекту создания первой линии электроснабжения Франция-Ирландия, призванной способствовать развитию возобновляемых источников энергии, сообщает Le Figaro.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ведутся работы по созданию подводной и подземной линии электропередачи постоянного тока напряжением 320 000 вольт между преобразовательной станцией в Ирландии и преобразовательной станцией, расположенной в Ла-Мартире (Франция).

Проект под названием «Кельтский интерконнектор» должен быть сдан в эксплуатацию в 2026 году. Проект, оцениваемый примерно в 1 млрд евро, также должен уменьшить зависимость Ирландии от Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео, в котором рассказывается о различных встречах королевы Елизаветы II с президентами Франции.

Читайте также: Макрон опубликовал видео о встречах Елизаветы II с главами Франции