Донецк, 19 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреливают колонию в посёлке Еленовка в ДНР, чтобы избавиться от свидетелей своих преступлений. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколок снаряда

По его словам, после атаки на Еленовку проводятся следственные мероприятия. Представители ООН и МККК, которых приглашали для оценки ситуации, в посёлок пока не приезжали.

«Противник по-прежнему уничтожает свидетелей, здесь явный умысел Зеленского абсолютно понятен», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела ВСУ Еленовской исправительной колонии, где содержатся воевавшие на стороне Киева пленные, погиб один и ранены четыре человека.

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