Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Петербурга устанавливают детали конфликта на детской горке, с которой ребёнка столкнула женщина после стычки с её отпрыском.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская площадка

Как сообщили 19 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, после инцидента, в обстоятельствах которого предстоит разобраться, мальчика в возрасте девяти лет госпитализировали в удовлетворительном состоянии с ушибами и ссадинами. Их он получил во время нахождения на детской площадке на Юнтоловском проспекте в Приморском районе Петербурга.

Отметим, что, по данным СМИ, мальчик пострадал от рук матери ребёнка, с которым он поссорился. Женщина столкнула мальчика с горки на детской площадке.