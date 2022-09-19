Чебоксары, 19 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Чувашии «отмечается задержка» уборка хмеля, посевная площадь под который возросла в 2022 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил 19 сентября вице-премьер — глава минсельхоза республики Сергей Артамонов.

Cap.ru Хмель

На планёрке в правительстве министр сообщил, что уборка хмеля идёт в четырёх районах. По его словам, площадь навешивания хмеля в этом году составила 121 га, что на 12% выше уровня прошлого года.

Сергей Артамонов доложил, что хмель убран с площади 64 га при урожайности 17,8 ц/га (в 2021 году — 16,8 ц/га), собрана 114,1 тонна хмеля.

«Из-за погодных условий немного отмечается задержка уборочных работ, но ничего страшного здесь, мы убираем», — сказал министр сельского хозяйства.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чувашии определён перечень видов деятельности для импортозамещения в условиях санкционного давления, в их числе — выращивание хмеля.