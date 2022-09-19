Донецк, 19 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибли мирные жители, покупавшие товары в магазине. Об этом 19 сентября сообщает RT с места происшествия.

Рисунки детей Донбасса 7 лет, Донецк

Всего при ударе киевских боевиков погибли не менее 13 местных жителей. Удар пришёлся по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе.

«Зрелище, конечно, жуткое, не для слабонервных. Много погибших возле магазина — обычные покупатели и прохожие», — прокомментировал журналист телеканала.