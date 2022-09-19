Сеул, , 13:46 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су призвал население проявлять максимальную бдительность в связи с прохождением у восточного побережья страны мощного тайфуна «Нанмадол». Об этом сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление глава правительства сделал 19 сентября в ходе совещания.

Премьер-министр напомнил, что тайфун несёт сильный дождь и ветер.

«Правительство мобилизует все имеющиеся ресурсы в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Хан Док Су.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Хиннамнор» унес из жизни 11 человек.

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