Бишкек, , 13:45 — REGNUM В ходе вторжения таджикских военных на территорию Киргизии погибли 59 киргизстанцев и получили различные ранения ещё 163 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения сегодня, 19 сентября.

Траур Зоя Емельянова © ИА REGNUM

По данным медицинского ведомства, 144 пострадавших госпитализированы, а еще 19 человек получают лечение амбулаторно.

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Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии отмечает, что из зоны боевых действий эвакуировали в безопасные районы 136 770 мирных жителей.

То есть около четверти населения Баткенской области Киргизии были вынуждены покинуть свои дома и бежать из зоны конфликта.

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