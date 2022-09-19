Москва, , 13:45 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») опроверг информацию СМИ о том, что правительство РФ отказалось поддерживать его законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ.

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

Напомним, разработанным Хинштейном законопроектом предлагается изменить редакцию действующей статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, прописав её как «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений». Также предлагается ввести административную ответственность за пропаганду педофилии и за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

«Правительство ещё не рассматривало мою инициативу об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Профильным ведомством (Минюст) подготовлен проект положительного официального отзыва в поддержку закона», — отметил Хинштейн в своём телеграм-канале.

В подтверждение своих слов, он опубликовал там же проект положительного отзыва, который подготовил Минюст РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее данный законопроект поддержал Роскомнадзор.

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