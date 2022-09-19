Ленинградская область, 23 апреля, 2008, 10:55 — ИА Регнум. Жители поселка Воейково Всеволожского района Ленинградской области проводят митинги в связи с экологической ситуацией, сложившейся вокруг производственно-полиграфического комплекса "Текст". В процессе технологической обработки бумаги на производстве происходят выбросы в атмосферу веществ, по некоторым данным, являющихся ядовитыми. При этом типография находится на территории Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, где проходят в том числе и федеральные мониторинги окружающей среды. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из членов инициативной группы, созданной жителями, Руслан Алиев, были проведены несертифицированные исследования, которые показали превышение предельно допустимой концентрации солей тяжелых металлов (кадмия, цинка, свинца и других) в 10-50 раз в радиусе 1,5 километров вокруг типографии. Рядом с производством содержание этих ядовитых веществ, которые, по некоторым данным, практически невозможно вывести из организма человека, превышает нормы в 100-200 раз. Новая сертифицированная экспертиза будет произведена до 26 апреля.

Как пояснил ситуацию бывший директор типографии Геннадий Шпынев, причиной загрязнения могла стать ролевая офсетная печать: "Такой вид печати требует быстрой сушки бумаги, для этого ставят печи дожига. Они были в комплекте оборудования, поставленного на типографию: одна из них была установлена, вторая же так и осталась несмонтированной. Работа без второй печи дожига и стала причиной загрязнения. Такое технологическое нарушение в работе где-нибудь, скажем, в Европе, влечет за собой уголовную ответственность".

По заявлению руководства типографии, для работы имеются все необходимые справки санитарно-экологического соответствия.

По словам директора филиала научно-исследовательского центра дистанционного зондирования атмосферы Главной геофизической обсерватории, на территории которой находится типография, Георгия Щукина, "еще 17 апреля в адрес генерального директора типографии было направлено предписание устранить все технические неполадки в течение трех суток". "В противном случае, мы можем начать процедуру расторжения договора аренды с типографией", - заявил Георгий Щукин.

Напомним, что типография "Текст" считается одной из самых современных в Северо-Западном федеральном округе. Там печатаются такие крупные журнальные издания, как "Следопыт", "Тур Навигатор", "Stop in Finland" и десятки других.