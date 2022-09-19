Томск, , 13:45 — REGNUM В Томской области состоялся памятный митинг в честь 120-летия со дня рождения Героя Советского Союза, первого коменданта Рейхстага Фёдора Зинченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Митинг в честь 120-летия Героя Советского Союза Фёдора Зинченко Администрация Томской области

Герой родился в 1902 году в деревне Ставсково, ныне Кривошеинский район Томской области. В годы Великой Отечественной войны командовал 756-м стрелковым полком, который участвовал в штурме Берлина. Бойцы этого полка 1 мая 1945 года водрузили на купол рейхстага Знамя Победы.

«Наши деды и прадеды принесли всему миру победу над горем и коричневой чумой. И кто бы мог подумать, что их потомкам вновь придется сразиться с этим злом, встать на защиту мирных людей и нашей страны», — отметил на митинге губернатор Владимир Мазур.