Тюмень, 19 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Тюменской области запустят производство по выращиванию сеянцев для лесовосстановления. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Проект лесопитомника

Лесной селекционно-семеноводческий центр построят в Тюменском районе. На предприятии будут выращивать 12 млн штук сеянцев с закрытой корневой системой в год. Инвестор — ООО «ГК-АКТИВ». Объём инвестиций — 104,663 млн рублей.

Объект планируют сдать в эксплуатацию к февралю 2024 года. По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, будет создано 24 рабочих места. Площадка будет находиться по Тобольскому тракту, что позволит работать с рынком Тюменской области и взаимодействовать с Югрой и Ямалом.

По информации правительства Тюменской области, объём инвестиций в основной капитал вырос в регионе в первом полугодии 2022 года на 30% по отношению к аналогичному периоду 2021 года и достиг 127 млрд рублей.