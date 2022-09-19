Кишинёв, , 13:43 — REGNUM В платочном городке, который протестующий разбили в Кишинёве возле зданий парламента Молдавии и администрации президента страны, 19 сентября стало плохо человеку. Об этом сообщает пресс-служба партии «Шор».

Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве Партия «Шор»

«Рабочий, который подметал тротуар поблизости, из-за плохого самочувствия потерял сознание, упал и ударился головой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшему оказали помощь. На место прибыли работники скорой помощи.

Напомним, партия «Шор» объявила протестную акцию «без партийной символики» на 18 сентября. В ходе протеста был разбит палаточный лагерь, который назвали «Город перемен». Сообщается о 120 палатках. Сотни протестующих провели там ночь. Они заявляют, что не уйдут, пока не добьются смены властей.

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