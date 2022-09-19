Петропавловск-Камчатский, 19 сентября 2022, 13:43 — REGNUM На Камчатке за первые восемь месяцев 2022 года на свет появились 2033 ребёнка. Самым популярным именем для мальчиков стало Артём, так назвали детей в 52 семьях, для девочек — София — 40, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.
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С начала года больше всего детей родилось в августе — 279.
Среди популярных имен для девочек также Мария — 32, Алиса и Ева — 31.
Мальчиков родители на Камчатке любят называть Александрами — 48, Дмитриями — 36.
Самыми редкими за восемь месяцев 2022 года стали имена Анетта, Софи, Настасья, Есений, Тихомир и Ринат.
Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге 13 жителей решили сменить имена. Горожане уже получили новые документы.