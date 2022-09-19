Тальменка, Алтайский край, , 13:41 — REGNUM В Алтайском крае наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима получила учительница начальных классов общеобразовательной школы села Луговое, допустившая дорожно-транспортного происшествие в Тальменском районе, в котором погибли трое школьников, сообщает 19 сентября телеграм-канал прокуратуры региона.

В Алтайском крае учительница начальных классов признана виновной в совершении дорожно-транспортного происшествия в Тальменском районе с гибелью троих школьников СКР

Суд установил, что 29 ноября 2021 года педагог на личном автомобиле по собственной инициативе решила отвезти домой после занятий четырех учеников второго класса. При пересечении железнодорожного переезда, расположенного в Тальменском районе, она нарушила правила дорожного движения — выехала на пути при запрещающем сигнале светофора и звуковом сигнале, не убедившись в безопасности маневра и отсутствии поезда. Проигнорировав требования дорожных знаков и разметки, женщина допустила столкновение автомобиля с подвижным составом.

В результате дорожно-транспортного происшествия трое детей погибли на месте происшествия, четвертому ребенку причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Также осужденная лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, управляя транспортным средством и проезжая железнодорожный переезд, расположенный на 163 км ст. Среднесибирская — ст. Усть-Тальменская в Тальменском районе, учительница отвлеклась на телефонный звонок и не выполнила требований запрещающего сигнала светофора, допустив столкновение со снегоуборочным поездом.

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