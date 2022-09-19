Бишкек, 19 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Первомайский районный суд киргизской столицы признал бывшего председателя таможенной службы Киргизии Адилета Кубанычбекова виновным по статье «Злоупотребление должностным положением». Об этом сообщили в канцелярии судебного органа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Суд приговорил экс-главу киргизской таможни к выплате штрафа в размере 1 млн сомов (750 тысяч рублей) в пользу государства.

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ИА REGNUM напоминает, что бывшего руководителя таможенной службы Киргизии Адилета Кубанычбекова задержали по подозрению в коррупции 17 января 2022 года.

Его обвинили в лоббировании интересов частных компаний — незаконном предоставлении им льгот и помощи в сокрытии ввозимых в республику товаров от таможенного администрирования.

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