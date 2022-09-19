Москва, , 13:40 — REGNUM На портале Госуслуг стартовал прием заявок от учеников 8−11 классов на прохождение бесплатных двухлетних курсов программирования. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Обучение проводится в рамках проекта «Код будущего», который организован под эгидой федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национального проекта «Цифровая экономика». Оператором образовательного проекта выступает Университет 2035.

«Правительство ведет системную работу по подготовке кадров для IT-отрасли, в том числе увеличивает финансирование и повышает качество обучения специалистов. В будущем именно они внесут свой вклад в достижение технологического суверенитета и экономической безопасности России. Эту работу, как и поручил глава государства, проводим начиная со школьной скамьи. Курсы по программированию для старшеклассников являются стимулом для ребят связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой. В этом году начать бесплатное обучение смогут свыше 100 тысяч школьников. А к 2030 году благодаря федпроекту «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» освоят языки программирования около1,2 миллиона молодых людей», — отметил Дмитрий Чернышенко.

«Курсы направлены на изучение современных языков программирования. На них школьники смогут не только получить углубленные знания и навыки в области программирования, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, участии в олимпиадах и хакатонах, но и определиться с выбором будущей профессии. В 2021—2022 годах в рамках пилотного проекта бесплатные онлайн-курсы программирования уже прошли более 10 тысяч школьников из 10 регионов России», — отметил замглавы Минцифры России Николай Яцеленко.

Курсы длятся 2 года и включают в себя 4 учебных модуля продолжительностью 144 академических часа. По итогам обучения участники получат сертификат.

Пройти обучение как в онлайн, так и в офлайн формате могут школьники 8 — 11 классов. Наличие в регионе площадок для очного обучения можно посмотреть на интерактивной карте на странице проекта.

Подать заявление на обучение может сам школьник, либо его родители или законные представители. Для этого у них должна быть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

Для подачи заявки необходимо выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки на портале Госуслуг. По результатам проверки заявления придет ссылка на вступительное испытание. Его необходимо пройти на платформе образовательной организации в течение 5 рабочих дней с момента получения ссылки. После успешного прохождения испытания от имени родителей или законных представителей ребенка с образовательной организацией заключается договор на обучение за счет государства.