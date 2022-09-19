Бишкек, , 13:40 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» по факту нападения таджикских военных на приграничные киргизские территории. Об этом заявил замминистра внутренних дел Октябрь Урмамбетов на пресс-конференции сегодня, 19 сентября.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в Баткенской области сформирована межведомственная следственная группа, которая занимается расследованием расследования обстоятельств, повлекших нападение Таджикистана на Киргизию.

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«Сейчас спецгруппа обследует сёла, пострадавшие во время обстрелов со стороны таджикских военных, а также устанавливает размер ущерба», — добавил высокопоставленный чиновник.

Также замглавы МВД Киргизии сообщил, что в пострадавших в ходе боевых действий сёлах Баткенского и Лейлекского районов сотрудники правоохранительных органов и сапёры ищут и обезвреживают неразорвавшиеся снаряды.

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