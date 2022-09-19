Лондон, 19 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. От объявленного премьер-министром Великобритании Лиз Трасс снижения налогов беднейшие семьи получат всего 63 пенса (43 рубля) в месяц, в то время как наибольшую выгоду получат люди с доходами более 100 000 фунтов стерлингов, сообщает газета Independent.

Фунты стерлингов

Предыдущий премьер-министр Борис Джонсон в апреле 2022 года повысил взносы в фонд национального страхования на 1,25% с целью финансирования здравоохранения и соцобеспечения, но в ходе предвыборной кампании Трасс обещала отменить эту меру.

Однако из проведенного Институтом фискальных исследований (IFS) анализа следует, что этот шаг окажется наиболее выгоден для самых богатых британцев.

По данным института, 10% самых богатых семей, зарабатывающих в среднем 108 000 фунтов стерлингов в год, сэкономят 1800 фунтов на годовых налоговых отчислениях, что эквивалентно 150 фунтам в месяц.

В отличие от них, 10% самых бедных, которые в среднем зарабатывают 12 000 фунтов в год, — таких 3 миллиона человек — сэкономят 7,66 фунта, то есть всего 63 пенса в месяц.

У домохозяйств со средним доходом в 31 400 фунтов отчисления сократятся на 20 фунтов в месяц, а у семей с доходом в 55 000 фунтов стерлингов — примерно на 58 фунтов.

«Отмена недавнего повышения взносов на национальное страхование скорее окажется выгодным для богатых семей, чем для бедных, даже считая в процентах от дохода», — сказал старший экономист IFS Том Уотерс.

Директор Института исследований занятости Тони Уилсон назвал эти планы «налоговым подарком для сравнительно высокооплачиваемых работников», который рискует подстегнуть инфляцию.

Трасс утверждает, что отмена повышения взносов на национальное страхование поможет Великобритании перейти к росту.

Это одна из мер на сумму более 30 млрд фунтов стерлингов, которые пойдут на пользу богатым, включая отмену запланированного на 2023 год повышения корпоративного налога.