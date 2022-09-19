Москва, 19 сентября 2022, 13:39 — REGNUM Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили семь пунктов управления ВСУ в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Кировоградской и Николаевской областях, сообщили 19 сентября в Министерстве обороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее цеха завода «Искра» в Запорожье, в которых велось обслуживание реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, были уничтожены высокоточным ударом Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.
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