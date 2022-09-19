Москва, 19 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили семь пунктов управления ВСУ в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Кировоградской и Николаевской областях, сообщили 19 сентября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Зайцево Донецкой Народной Республики, Полтавка, Чаривное Запорожской области, Костомаровка Кировоградской области, Бармашово Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее цеха завода «Искра» в Запорожье, в которых велось обслуживание реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, были уничтожены высокоточным ударом Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

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