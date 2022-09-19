Штурмовик Су-25 киевских войск сбит в Херсонской области
Москва, 19 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили самолёт Су-25 ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает 19 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.
Mil.gov.ua
Су-25 ВСУ
В ведомстве уточнили, что штурмовик сбит в районе населённого пункта Александровка.
Кроме того, за сутки сбиты в воздухе 14 беспилотников ВСУ. Их уничтожили в ДНР, в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.
У города Новая Каховка в Херсонской области перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM производства США.
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