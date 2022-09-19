Москва, , 13:39 — REGNUM В ходе продолжающейся на территории б. УССР специальной военной операции российская авиация ударами высокоточного оружия за сутки уничтожила в ДНР 200 киевских боевиков. Об этом 19 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

ВСУ (сс)

«В течение суток высокоточным оружием ВКС нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Торецк, Зайцево, Николаевка, а также 80-й десантно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 200 [киевских боевиков] и 11 единиц бронетехники», — говорится в новой сводке оборонного ведомства, опубликованной в телеграм-канале.

Кроме того, в результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Першотравневое Днепропетровской области потери ВСУ составили свыше 30 человек убитыми и более 50 ранеными.

Также высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники 46-й аэромобильной бригады ВСУ районе Белогорка Херсонской области уничтожено три единицы бронетехники и до 15 киевских боевиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 18 сентября, в районе Харькова российскими военными был уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более 7,5 тыс. снарядов к западным артиллерийским системам, и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Долинка Запорожской области.

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