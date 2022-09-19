Бухарест, 19 сентября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Кабинет министров Румынии отложил на неопределенный срок широко анонсированный местными властями процесс повышения пенсий в стране. Об этом 19 сентября пишет бухарестская газета Jurnalul.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По некоторым данным, в ходе заседания высшего исполнительного органа премьер-министр страны Николае Чукэ заявил о невозможности рассматривать соответствующий вопрос без утверждения проекта бюджета Румынии на 2023-й год.

«Необходим четкий план контроля над доходами и расходами государства, только тогда мы сможем говорить о каких-либо изменениях в пенсионной системе», — резюмировал Чукэ.

Позиция главы румынского кабмина вызвала негодование министра труда и соцполитики Румынии Мариуса Будая. По словам министра, именно увеличение социальных пособий сможет спасти от окончательного обнищания сотни тысяч малообеспеченных румын.

Напомним, ранее министерство труда и соцполитики страны объявило о намерении увеличить среднюю пенсию на 10%. На сегодняшний день сумма соответствующих выплат для местных жителей в возрасте от 65 лет составляет 1400 леев ($283).